Roch Voisine réalise le rêve d'un fan!

«Le dimanche 6 mars 2022, lors de son concert au Colisée de Lens Roch réalise le rêve d'un de ses fans Mario!

Ce soir là, Mario et sa maman se garent face à l’entrée des artistes du Colisée de Lens, très impatients d’assister au concert de Roch Voisine.

Avant de rencontrer le chanteur, au cours d’un petit goûter, Mario entonne Hélène, la chanson de toute une génération. Baigné depuis son enfance par les chansons de Roch, Mario m’explique les morceaux joués à la guitare et à l’harmonica, deux instruments qu’il affectionne particulièrement.

Le goûter terminé, nous nous dirigeons vers l’entrée des artistes où nous attend le personnel du Colisée. Nous sommes accueillis comme des princes par un personnel extrêmement attentionné et les quelques minutes d’attente avant l’arrivée du chanteur sont un moment d’une grande intensité.

Quand Roch Voisine ouvre la porte, accompagné par son producteur, les yeux de Mario se remplissent d’étoiles. Pour Roch, Mario accepte de se lever de son fauteuil. Son rêve se réalise enfin! Tous deux échangent quelques paroles sur les raisons de sa passion, Roch accepte de poser avec lui pour quelques photos, signe un autographe que Mario collera sur sa guitare, mais le temps est déjà venu de rejoindre la salle pour assister au concert. Assis au premier rang, juste devant la scène, Mario et Roch échangent de nombreux regards complices. Mario n’en perd pas une miette. Il chante, mime de jouer de la guitare, de l’harmonica, se retourne à plusieurs reprises vers sa maman, les yeux pleins de joie.

Deux heures plus tard, le concert se termine après une bonne dose d’énergie, de joie, de chansons reprises a capella. Derniers regards échangés, Roch quitte la scène en faisant un petit signe de la main à Mario qui, le programme sur les genoux, regarde la scène, l’endroit précis où se tenait Roch. C’est terminé pour cette fois-ci, mais le personnel du Colisée lui fait bien comprendre qu’il est ici chez lui et le producteur de Roch assiste heureux au départ de Mario qui n’en croit toujours pas ses yeux.

Tout ceci grâce à l'Association Rêves.»