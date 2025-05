Rita Tabbakh se confie pour la première fois sur la violence verbale dans sa chanson la plus intime à ce jour

À l’origine, le texte abordait la violence de façon plus poétique, presque voilée. «Je sentais que les gens n’étaient pas prêts à entendre cette histoire… et moi non plus!» Mais tout a changé lorsqu’elle a décidé de revisiter les paroles pour les rendre plus explicites, plus franches. «Après un spectacle, un homme est venu me remercier. Il vivait la même chose. Ce témoignage-là m’a donné le courage de continuer!»

Parce que oui, la violence verbale ne fait pas de discrimination. Elle peut toucher tout le monde, peu importe l’âge, le genre ou l’origine. Et comme le rappelle Rita, c’est une violence insidieuse, invisible: «On perd d’abord le sommeil, puis des amis, des opportunités, et peu à peu, notre estime de soi.»

Rita avoue qu’elle n’aurait jamais pu écrire cette chanson pendant qu’elle vivait cette relation toxique: «J’étais en mode survie. Il m’a fallu du temps pour comprendre ce que j’avais traversé.» Aujourd’hui, avec recul et lucidité, elle offre Je me suis perdue comme un message d’espoir. Un rappel qu’il est possible de se reconstruire, de se retrouver et d’apprendre à s’aimer de nouveau.