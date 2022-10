Rita Baga dévoile son nouveau projet et ça vous surprendra!

Rita Baga confie au sujet de ce nouveau défi : « Nous entendons souvent les drags dire ‘’On vend du rêve’’. Je peux maintenant ajouter ‘’et des parfums’’ ! Solaire et Lunaire représentent la surprenante rencontre des merveilleuses fragrances de Hébert Parfums avec mon univers artistique. Au final, je suis très fière de proposer des produits de grande qualité qui propagent le pouvoir de la paillette et de la confiance en soi ! Démocratiser et rendre accessible l’art de la drag est ma grande mission et ce, depuis plusieurs années. De constater qu’une drag peut aujourd’hui réussir à développer des eaux de parfums à son image distribuées dans 430 points de vente m’émeut. »