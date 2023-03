Laurence Leboeuf sera de retour dans nos écrans

La série qui a reçu huit nominations aux Prix Écrans canadiens dont une pour la meilleure série dramatique reprendra ses tournages pour la saison 3 ce printemps à Montréal.

À travers ses 10 nouveaux épisodes, la série nous transporte dans le quotidien d’une équipe d’urgence au York Memorial Hospital de Toronto.

On a déjà hâte de retrouver Laurence Lebœuf et Hamza Haq dans leur rôle de Dre Magalie « Mags » Leblanc et Dr Bashir « Bash » Hamed.

En attendant, vous pouvez voir les trois premières saisons sur Crave.