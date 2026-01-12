Mathieu Dufour devient l'animateur de cette émission mythique

Début du contenu principal.
Une émission adorée du public fait son grand retour! Crave a confirmé par communiqué que Méchant changement reviendra pour une nouvelle saison plus de 25 ans après la première édition.
Cette fois, c’est le créateur de contenu et humoriste Mathieu Dufour qui prendra les commandes de l’émission, succédant à Stéphane Bellavance, animateur de la première mouture.
Dans une vidéo partagée sur les médias sociaux, on voit Stéphane Bellavance aux côtés d’un jeune participant sur le point de découvrir sa nouvelle chambre. Mais surprise: c’est finalement Mathieu Dufour qui fait son entrée et déchire le mythique papier!
«C'est parce que j'étais trop excité! Dans le sens, je comprends qui avait un décompte, je comprends qu'il y avait un timing, mais ça fait 45 minutes que je suis l'autre bord du papier.», lance-t-il en sortant de sa cachette.
Diffusée sur VRAK.TV de 2005 à 2009, Méchant changement offrait à chaque épisode une transformation complète de la chambre d’un jeune participant. Le concept demeure le même, mais cette nouvelle mouture promet plusieurs surprises et nouveautés.
Les inscriptions sont présentement en cours. Rendez-vous juste ici!
Sur Crave, vous pouvez retrouver le top 30 des meilleurs épisodes de Méchant changement.
