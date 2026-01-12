Mathieu Dufour devient l'animateur de cette émission mythique

Dans une vidéo partagée sur les médias sociaux, on voit Stéphane Bellavance aux côtés d’un jeune participant sur le point de découvrir sa nouvelle chambre. Mais surprise: c’est finalement Mathieu Dufour qui fait son entrée et déchire le mythique papier!

«C'est parce que j'étais trop excité! Dans le sens, je comprends qui avait un décompte, je comprends qu'il y avait un timing, mais ça fait 45 minutes que je suis l'autre bord du papier.», lance-t-il en sortant de sa cachette.

