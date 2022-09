C'est la fête de Mitsou: sa soeur Abeille lui offre de magnifiques souhaits

« 𝗦𝗼𝗲𝘂𝗿𝘀-𝗱𝗲-𝗰𝗼𝗲𝘂𝗿.

Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une grande âme : @mitsougelinas. Merci d'être si généreuse, attentive, présente, vulnérable, drôle et toujours bienveillante. 🤲🏼 C'est fou comme je t'aime inconditionnellement, tout autant quand tu brilles de ta lumière que quand tu es dans tes parts d'ombres. 🌗 You are whole and beautiful, in every single way! 💖

Cette année, je te souhaite de penser à tes désirs avant ceux des autres. D'être juste assez selfish pour que tu prennes plus de temps pour toi. Don't forget, you are fucking MAGIC!

Bonne fête, c'est un honneur d'être ta petite (parfois grande) sœur. PS: J'aurais pu t'écrire ça sur une carte de fête, mais tsé, it's 2022 baby! 🥳 »

On lui souhaite un joyeux anniversaire, nous aussi!