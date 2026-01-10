Renaud Blanchet d'OD Grèce nous présente sa nouvelle blonde!

Renaud Blanchet n’est officiellement plus un cœur à prendre!

Le candidat qu’on a connu dans Occupation Double Grèce a retrouvé l’amour, et Cupidon semble avoir lancé ses flèches au bon moment!

Pour souligner la fin de 2025 et l’arrivée de la nouvelle année, Renaud a partagé quelques photos en charmante compagnie sur ses réseaux sociaux...