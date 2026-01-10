Renaud Blanchet d'OD Grèce nous présente sa nouvelle blonde!

Début du contenu principal.
Renaud Blanchet n’est officiellement plus un cœur à prendre!
Le candidat qu’on a connu dans Occupation Double Grèce a retrouvé l’amour, et Cupidon semble avoir lancé ses flèches au bon moment!
Pour souligner la fin de 2025 et l’arrivée de la nouvelle année, Renaud a partagé quelques photos en charmante compagnie sur ses réseaux sociaux...
L’heureuse élue se nomme Florence Lemay et la complicité entre les amoureux est difficile à manquer. Les nouveaux tourtereaux sont d'ailleurs adorables sur Instagram sur les clichés partagés ensemble!
On leur souhaite une dose massive de bonheur en cette nouvelle année!
Les dernières semaines ont d’ailleurs été particulièrement chargées pour Renaud. En plus de cette belle nouveauté sur le plan personnel, il a aussi vécu un moment important sur le plan professionnel. Avec ses complices, il a récemment ouvert une nouvelle salle d’entraînement, Gym Le Quartier, située à Outremont. Un projet qui marque une étape importante pour lui (fan de course et d'entraînement) et qui témoigne de son esprit entrepreneurial!
Entre amour, nouveaux défis et projets qui prennent forme, Renaud semble plus aligné que jamais. Une chose est sûre: l’année 2026 commence en lion pour lui... et Cupidon n’a clairement pas manqué sa cible!