C’est LUI qui succèdera à Karine Vanasse à l’animation de Dans un cinéma près de chez vous

Après avoir animé les deux premières éditions du documentaire Dans un cinéma près de chez vous, Karine Vanasse passe le flambeau.
C’est un comédien et animateur bien connu et apprécié du public qui reprendra la barre de l’émission.
C’est Gildor Roy qui prendra les commandes de la troisième édition du documentaire Dans un cinéma près de chez vous.
L’animateur plongera dans les coulisses du cinéma québécois pour faire découvrir les différentes étapes de production d’un film, tout en partageant des primeurs, des extraits exclusifs et des anecdotes sur les films à venir.
Le documentaire Dans un cinéma près de chez vous sera diffusé le samedi 29 novembre à 20h30, sur ICI Télé et ICI TOU.TV.
Dès la semaine prochaine, Gildor Roy reprendra son rôle de Jean Dumas dans la série Dumas. Les téléspectateurs sont impatients de découvrir la suite, alors que l'intrigue reprendra exactement là où elle s’était arrêtée au printemps dernier, après la chute dramatique de la fille de Jean du balcon familial.