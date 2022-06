Regard sur l’explosive relation d’Amber Heard et Johnny Depp

Amber Heard et Johnny Depp s'entendent sur une seule chose depuis leur divorce et les nombreux procès subséquents: leur relation fut volatile et extrêmement toxique pour chacun d'eux. Voici un aperçu, en images dans la vidéo ci-dessus, de certains moments marquants de leur relation.

En 2009, Johnny Depp et Amber Heard se rencontrent pour la première fois lors du tournage de The Rum Diary. Johnny Depp était en couple depuis 14 ans avec Vanessa Paradis.

Si on en croit Amber Heard, les choses se seraient rapidement gâtées pour le couple.

En 2015, une étrange vidéo d'excuses est publiée par le couple qui se retrouve alors accusé par les autorités australiennes pour une violation en lien avec leurs chiens.

Le 23 mai 2016, Amber Heard fait une demande de divorce puis sert à Johnny Depp une ordonnance d'interdiction de contact.

En 2018, Amber Heard publie une lettre d'opinion dans le Washington Post citant des abus et de la violence, mais ne nomme pas Johnny Depp directement.

Une vidéo compromettante tournée par Amber Heard qui semble démontrer un Johnny Depp sous influence et agressif devient publique.

Les caméras suivent les moindres gestes de Johnny Depp à son entrée et sa sortie du procès contre Amber Heard, en 2022.

Amber Heard apparait ébranlée à la lecture du verdict, qui la condamne à payer 15 millions de dollars en dommages pour diffamation à Johnny Depp. Ce dernier doit aussi verser une somme à son ex-femme, soit 2 millions.

