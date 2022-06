Amber Heard et Johnny Depp préparent leur retour au grand écran

Amber Heard et Johnny Depp de sont livrés une rude bataille devant la cour.

Alors que tous les coups ont semblé permis, de nombreux fans assistaient à cette querelle. Volà qui pourrait bien relancer la carrière des deux acteurs. En coulisses, il appert que ces derniers préparent chacun de leur côté un retour au cinéma.

Heard doit en effet justement apparaître dans les films Run Away With Me et In the Fire. Concernant Depp, des rumeurs l'envoient dans Beetlejuice 2, réalisé par Tim Burton, son ami.

Rappelons que Johnny Depp allègue que les accusations d'Amber Heard a son endroit lui ont valu des pertes de plus de 20 millions de dollars en carrière.

Un premier verdict ayant maintenant affirmé les accusations de diffamation, il sera intéressant de connaître l'impact de celui-ci sur la carrière des deux stars.

