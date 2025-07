Reese Witherspoon photographiée en train d’embrasser son nouvel amoureux sur un yacht à Saint-Tropez

Reese Witherspoon et Oliver Haarmann ont été vus pour la première fois ensemble au début du mois de juillet 2024, quittant un restaurant à New York. À l’époque, une source avait confié au magazine People que l’actrice prenait son temps pour renouer avec la scène amoureuse, après son divorce d’avec Jim Toth. Elle mettait alors ses enfants en priorité, et ne voulait surtout pas que sa vie privée devienne « un gros sujet ».

Un an plus tard, les choses semblent avoir bien évolué!

