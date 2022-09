Les rôles les plus marquants de la carrière de Reese Witherspoon

Depuis ses débuts au cinéma en 1991, dans Un Été en Louisiane (The Man in the Moon), Reese Witherspoon n’a jamais cessé de ravir le public. Au fil des ans, cette actrice et productrice primée a su démontrer son grand talent et sa polyvalence, apparaissant dans une panoplie de films de différents genres.

Regardons quelques-uns de ses plus grands succès.

Bienvenue à Pleasantville (Pleasantville)



Écrit et réalisé par Gary Ross en 1998, Bienvenue à Pleasantville suit l’histoire de deux jumeaux qui se retrouvent piégés dans l’univers d’une série télévisée des années ’50. Ce film, à la fois touchant, drôle et éblouissant, est rapidement devenu l’une des œuvres les plus acclamées de la carrière de l’actrice. Reese Witherspoon a même remporté le prix de la révélation féminine de l’année lors des Young Hollywood Awards cette année-là.

Blonde et légale (Legaly Blonde)



Blonde et légale est sans doute le film le plus emblématique de Reese Witherspoon. Véritable classique des années 2000, ce film continue d’inspirer des générations de jeunes femmes à suivre les traces de son personnage, qui entreprend des études en droit. En plus d’être une comédie intelligente et subversive, Blonde et légale a cimenté le statut de Reese Witherspoon en tant que pilier du cinéma hollywoodien.

Walk the Line



Dans Walk the Line, un film biographique de 2005, Reese Witherspoon se transforme en June Carter Cash, la seconde épouse du chanteur américain Johnny Cash. Avec ce rôle, l’actrice a pu démontrer l’étendue de son talent, tant sur le plan comique, dramatique que musical. Son interprétation captivante et chargée en émotions lui a valu le trophée de la meilleure actrice lors de la 78e cérémonie des Oscars diffusée l’année suivante.

Mud : Sur les rives du Mississippi (Mud)



En 2013, Reese Witherspoon a partagé la vedette avec Matthew McConaughey dans le film Mud : Sur les rives du Mississippi. Après avoir participé à un certain nombre de films très médiatisés, ce long métrage du réalisateur Jeff Nichols a été ressenti comme un changement de direction intéressant pour l’actrice, changement qui lui a permis par la suite de s’imposer d’une manière nouvelle à l’écran.

Wild



Réalisé par Jean-Marc Vallée et basé sur les mémoires de Cheryl Strayed, Wild suit l’histoire d’une divorcée qui entreprend un voyage de découverte de soi le long du Pacific Crest Trail. Regard cru et vulnérable sur une histoire de vie fascinante, Wild est un drame d’aventure à la fois grinçant et émouvant qui a valu à Reese Witherspoon une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice.

Petits secrets, grands mensonges (Big Little Lies)



Après plusieurs rôles au cinéma, l’actrice a été choisie pour incarner le personnage de Madeline Mackenzie dans la série télé Petits secrets, grands mensonges. Cette série acclamée par la critique lui a permis d’obtenir deux nominations dans la catégorie Meilleure actrice d’une mini-série ou d’un téléfilm aux Prime Time Emmy Awards et aux Golden Globes en 2017 et 2018.

Actrice prolifique et talentueuse, Reese Witherspoon continuera certainement de nous émerveiller, tant au grand écran qu’à la télé.

