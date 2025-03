Emy Lalune remporte un challenge à Big Brother, voyez la réaction de son chum!

C'est le cas d'Ali Bensaud, le conjoint d'Emy Lalune, qui investit cœur et temps dans le jeu dans lequel son amoureuse joue. Depuis le tout début, on peut voir sur le compte Instagram du jeune homme, des comptes-rendus de chacune des émissions.

Ali Bensaud partage ses inquiétudes, prédictions et anticipations quotidiennement depuis deux mois maintenant, mais la scène qui nous a fait chavirer est quand Emy a gagné le véto invisible. On a pu assister à un moment très émouvant où Ali, la tête entre les mains, pleure de bonheur et de fierté. Ce véto représente potentiellement une semaine de plus dans la maison puisqu'il permettrait à Emy de se sortir du bloc où elle se retrouve pour une énième fois.

On sait que les complices vivent une belle histoire d'amour depuis plusieurs années et on adore leur contenu sur les médias sociaux. On a très hâte de voir jusqu'où Emy Lalune se rendra.

Pour ne rien manquer de Big Brother Célébrités, c'est un rendez-vous du lundi au jeudi 19h30 et les dimanche à 18h30 sur Noovo et noovo.ca.

