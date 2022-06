Ray Liotta honoré par sa ville natale

Le regretté Ray Liotta reçoit un hommage de sa ville natale. Union Township, au New Jersey, a en effet décidé d'honorer l'acteur, l'un de ses plus célèbres citoyens.

TMZ rapporte que le maire de la ville Manuel Figueredo est à considérer plusieurs options afin d'honorer adéquatement Liotta et d'offrir le plus de confort possible à la famille de ce dernier.

Notamment, le stade de baseball local pourrait être renommé en son nom, selon cette même source.

Ray Liotta, star de plusieurs autres films, dont le classique Goodfellas, est mort le 26 mai, à l'âge de 67 ans.

