Martin Scorsese «sous le choc et dévasté» par la mort de Ray Liotta

Si la mort de l'acteur Ray Liotta a créé une onde de choc dans l'industrie du cinéma, Martin Scorsese semble particulièrement secoué parmi ses anciens collègues se disant «sous le choc et dévasté» par la mort de celui qu'il a dirigé dans Goodfellas.

«Je suis absolument sous le choc et dévasté par la mort soudaine (...) de Ray Liotta. Il était si unique et talentueux, si aventureux, si courageux comme acteur. Jouer Henry Hill dans Goodfellas était une grosse commande parce que le personnage avait tellement de facettes (...) complexes et Ray était de presque chaque scène (...). Je serai toujours fier du travail que l'on a fait ensemble (...) a déclaré Martin Scorsese à People.

Ray Liotta également en vedette dans Field of Dreams et Cop Land est mort à l'âge de 67 ans dans son sommeil en République Dominicaine, le 26 mai dernier.

Vous aimerez aussi: