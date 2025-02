4 raisons de détester Laurent Lamy dans STAT

3. Il est un peu sexiste



On a l’impression qu’il n’accorde pas une grande valeur à la gent féminine. On se souvient qu’il a ri lorsqu’Emmanuelle a tenté de le convaincre de postuler pour le poste de Camille Arseneault. D’un ton supérieur et en riant, il a ajouté: «La petite cheffe de l'urgence qui me dit que je prends des décisions qui nuisent à l'hôpital.»

Dans l’épisode de jeudi soir, on a senti qu’il complimentait Sophie St-Jean (Ludivine Reding) sur son travail, mais avec une arrière-pensée. On a presque senti qu’il la courtisait.