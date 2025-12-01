Rafaëlle Roy: sa fille vole le show en chantant Golden de KPop Demon Hunters

Rafaëlle Roy et Joffrey Charles ont partagé un moment magique avec leur fille Maya, vendredi soir.

Les ex-amoureux et heureux parents de deux enfants étaient en plein concert lorsque leur aînée est venue les rejoindre sur scène.

Installée sur les genoux de sa maman, la mignonne Maya a interprété le mégasuccès Golden de KPop Demon Hunters.

La performance sentie de la fillette a épaté tout le monde dont ses parents, Rafaëlle Roy et Joffrey Charles, qui étaient à ses côtés et la regardaient avec des étoiles dans les yeux.

