Rafaëlle Roy: sa fille vole le show en chantant Golden de KPop Demon Hunters

Début du contenu principal.
Rafaëlle Roy et Joffrey Charles ont partagé un moment magique avec leur fille Maya, vendredi soir.
Les ex-amoureux et heureux parents de deux enfants étaient en plein concert lorsque leur aînée est venue les rejoindre sur scène.
Installée sur les genoux de sa maman, la mignonne Maya a interprété le mégasuccès Golden de KPop Demon Hunters.
La performance sentie de la fillette a épaté tout le monde dont ses parents, Rafaëlle Roy et Joffrey Charles, qui étaient à ses côtés et la regardaient avec des étoiles dans les yeux.
Voici l'adorable vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
«Ça fait genre 3 ans que Raf et moi, on n’est plus ensemble mais, on continue de se côtoyer, on est des amis, et surtout, on est les parents de deux magnifiques enfants. Sur scène, c’est toujours clair : c’est 100 % la job. Des fois c’est tough, mais on n’a pas le choix. Mais vendredi soir, c’était différent. C’était deux parents sur scène, côte à côte, avec notre Maya d’amour qui est venue chanter sa chanson préférée devant la crowd. Je n’arrive même pas à mettre les à quel point je suis fier d’elle. Je suis fier de nous. Mesdames et messieurs, Maya Lemieux-Roy», écrit Joffrey Charles avec la vidéo.
En moins de six heures, plus de 325 000 personnes avaient regardé la vidéo sur Instagram et la vidéo cumulait des centaines de commentaires sur les réseaux sociaux.
On peut donc confirmer que la vidéo est virale... et que la jeune Maya est une nouvelle étoile de la chanson!
Rappelons que Rafaëlle Roy et Joffrey Charles se sont séparés en septembre 2022.
Ils sont parents de Maya, née en novembre 2020, et de Milo, né en décembre 2021.