Cette comédienne vue dans Indéfendable a des parents bien connus

Jeudi soir dernier, l'intrigue d'Indéfendable nous a laissés en suspens lorsqu'une jeune femme a appris au téléphone que son ami était sûrement décédé à cause d'elle...

Eh oui, en fin d'émission, on a pu faire la connaissance de deux nouveaux personnages: deux amis joués par le chanteur Lenni-Kim et la comédienne Lili Francke-Robitaille qui interprète la jeune Maya.

Puisque son ami n'avait pas de contact, c'est Maya qui a décidé de se procurer de la drogue à sa place, afin de lui remettre par la suite pour une date. Ce n'est plus tard dans la soirée que la jeune femme apprend que son ami est décédé et tout le monde se demande ce qu'elle a bien pu lui refiler - on comprend donc que cette intrigue nous tiendra en haleine lors des prochaines semaines.