Découvrez qui succèdera à Sophie Prégent comme présidente de l’UDA

C'est la comédienne Tania Kontoyanni qui succédera à Sophie Prégent à la tête de l’Union des artistes, elle qui a tiré sa révérence après avoir occupé ce poste pendant 10 ans.

Tania Kontoyanni a livré une chaude bataille avec le comédien Pierre-Luc Brillant et c'est à l'issue d'un deuxième tour qu'elle a finalement remporté avec 51 % des voix.

«J’ai fait campagne sur l’importance de la communication avec les membres et leur mobilisation. Ce sera ma plus grande priorité en ce début de mandat. Le résultat très serré signifie, à mes yeux, que les membres souhaitent que nous soyons unis et travaillions dans la même direction», a déclaré la nouvelle présidente par voie de communiqué.

Tania Kontoyanni s'était jointe au conseil d’administration de l’UDA en 2017 et elle avait été nommée trésorière en 2019.