Qui joue dans la série Complètement Lycée?

La troisième et ultime saison de Complètement Lycée sera notre dernière chance de suivre les lycéens de New Garden Hills Valley High. Elle reprendra avec l'intrigue d'Allie et Brian, qui sont à la recherche de leur bébé disparu.

Rosalie Vaillancourt, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Julie Le Breton, Patrick Emmanuel Abellard, Antoine Pilon et Bernard Fortin sont de retour dans leur rôle respectif.

Les nouveaux comédiens sont Théodore Pellerin, qui incarne un leader affirmé du club bisexuel, et Juliette Gosselin, qui interprète la nouvelle responsable du journal étudiant. Macha Limonchik, Bruno Marcil, Sylvie Potvin et Stéphane Rousseau y feront également apparition.

Les 10 épisodes seront disponibles dès le 16 mai 2025 sur Crave.