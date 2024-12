Jason Roy Léveillée profite de précieux moments en famille à Playa Del Carmen

Entouré de sa conjointe et de leur petit garçon, Jason savoure chaque instant, loin du tumulte du quotidien et des projecteurs

Sur les photos, on peut voir le trio profiter pleinement de la plage, du soleil et de la douceur de vivre mexicaine. Entre jeux dans le sable, baignades et moments de détente, ces vacances bien méritées semblent être le rêve!

«☀️🙌🏽❤️🌕

Sa 6ème pleine lune», confie Jason sur Instagram.

«Des vacances avec beaucoup beaucoup d’amour, de siestes collées, de petits pieds dans le sable & de chaleur🌊🤍🏖️», ajoute sa conjointe Aryane.