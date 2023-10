Mitsou, Nathalie Simard et une foule d'autres stars rejoindront Pierre Lapointe sur scène

Pierre Lapointe s'apprête à offrir un spectacle de Noël exceptionnel à travers tout le Québec à partir du 22 novembre. Cette série de représentations promet d'être un véritable régal musical, imprégné d'émotions, de poésie, et d'humour. L'artiste accueillera également un éventail d'invités spéciaux qui ont été annoncés récemment.

D'autres artistes de renom se joindront à Lapointe lors de diverses dates de la tournée. On peut notamment citer Patrice Michaud, l'icône Mitsou, la talentueuse Laura Niquay, et la légendaire Nathalie Simard.Pour accompagner Lapointe lors de cette tournée, la talentueuse Mélissa Laveaux sera de la partie lors de toutes les représentations. Son charme et son talent viendront enrichir cette expérience musicale déjà prometteuse.