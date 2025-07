Pierre Bruneau et sa femme s'adressent à leur fils parti trop tôt: «Charles, tu aurais eu 50 ans»

Les fiers parents ont raison d'être fiers.

Charles Bruneau était le fils aîné de Pierre Bruneau et de son épouse. Une leucémie lui a été diagnostiquée, et il est décédé en 1988. Il avait seulement 12 ans.

Le chef d'antenne et sa femme ont ensuite créé une fondation portant son nom. La Fondation Charles-Bruneau finance la recherche et le développement de projets en l’oncologie pédiatrique, avec comme mission d’offrir à tous les enfants du Québec atteints du cancer les meilleures chances de guérison. Pour en savoir plus et faire un don, c'est par ici.

Pierre Bruneau se confie à Jean-Marie Lapointe

Dans un récent épisode du balado de Jean-Marie Lapointe, Pierre Bruneau a raconté le moment déchirant où, en 1988, son fils lui a expliqué qu'il devrait bientôt apprendre à continuer sans lui.

Vous pouvez écouter les confidences du journaliste dans la vidéo ci-dessous: