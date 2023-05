Pier-Luc Funk lance un objet en plein visage à Math Duff sur scène et la foule est délire

La vidéo a été captée durant l’enregistrement du podcast Bite et Pantoufle qui était fait devant une salle comble mardi soir!

Math Duff et ses invités Pier-Luc Funk et Mona de Grenoble (qui y était en remplacement de Roxane Bruneau) étaient au Club Soda pour l’occasion et ont donné tout un show. Parmi les scènes qui nous ont fait pouffer de rire, le moment où Pier-Luc Funk a lancé un objet rond et beige au visage de Math Duff, faisant s’exclamer la foule!

Une chose est sûre : les fans étaient au rendez-vous pour cet enregistrement spécial du podcast de Mathieu Dufour!