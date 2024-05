PHOTOS: Les vedettes célèbrent avec amour la fête des Mères!

Les célébrations de la fête des Mères battent leur plein aujourd'hui!

Si vous êtes allés jeter un petit coup d'oeil sur les réseaux sociaux, vous avez bien vite remarqué la vague déferlante d'amour des stars envers leur mamounette chérie (ou leur conjointe) en cette journée bien spéciale de l'année.

Passant par Mitsou et Abeille à Marie Soleil Dion et Julie Du Page, jusqu'à Justin Trudeau et Sophie Grégoire, Rafaëlle Roy et Geneviève Tardif, voici toutes les preuves d'amour recueillies en cette journée dédiée aux mamans de ce monde!