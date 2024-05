Denis Bernard célèbre 32 ans d’amour avec sa conjointe

Le 15 avril dernier, le comédien est revenu d'un périple enchanteur au Portugal, accompagné d'Odette Roy, sa tendre moitié.

«Notre fille, Clara, était en vacances dans le midi de la France avec son amoureux. Et, comme prévu, elle est venue nous retrouver en Algarve, pendant notre troisième semaine. Présentement, elle travaille en Angleterre. Pour Odette et moi, il s’agissait d’un road trip, mais il y a aussi eu beaucoup de trekking!», a-t-il confié en entrevue à La Semaine.

Il ajoute: «J’ai aussi un fils de 38 ans, Julien, que j’ai eu avec l’actrice Marie Michaud. Elle est ma meilleure «chum», nous nous parlons presque tous les jours. Je dirais que je suis têtu. Une vie, ça se découvre, mais ça s’organise aussi. Jean-Pierre Ferland disait «l’amour, c’est de l’ouvrage». Il faut s’impliquer, embarquer et je suis très content de l’avoir fait. Notre anniversaire de couple, à Odette et moi, c’est le 18 avril. Chaque année, nous signons un bail d’un an. Je suis quelqu’un qui aime et qui s’implique dans ce qu’il aime. Je n’abandonne jamais, que ce soit pour ma santé ou encore mes projets.»