10 photos lumineuses de Noé Lira de L'empereur

Noé Lira est l'une des étoiles de la télé québécoise cet hiver!

La belle comédienne incarne avec brio Manuela Suarez dans la série L'empereur. Toujours bien présente dans la deuxième saison, l'actrice brille par son talent et son charisme naturel... même dans les scènes difficiles de cette dramatique qui fait tant jaser!

On a pensé vous présenter 10 magnifiques photos de Noé Lira, qui est aussi autrice-compositrice-interprète, activiste et danseuse. Voici les lumineux portraits de la star qui ont été capturés en studio, en nature et sur scène: