Voyez des photos inédites de Sébastien Delorme et sa nouvelle blonde filant le parfait bonheur!

AMOUR

Après avoir épluché les comptes Instagram du comédien, on a finalement trouvé l'identité de la nouvelle flamme de Sébastien!

Qui est la chanceuse?

Elle s'appelle Pénélope Cordeau et elle est entrepreneure et esthéticienne. Pénélope est d'ailleurs co-propriétaire de la clinique Le Lab Privé à Saint-Hyacinthe et gravite dans le monde de l’esthétique depuis cinq ans.