C'est ELLE, la nouvelle blonde de Sébastien Delorme!

«Il ne l'embrasse même pas sur la bouche, voyons! C'est pour un tournage!!!», se sont écriés hier plusieurs fans mécontents du comédien, qui ne voulaient pas croire que leurs chances avec le beau brun étaient tout à coup devenues.... nulles!

Eh bien, on a passé la soirée à éplucher les comptes Instagram du comédien et on a finalement trouvé l'identité de la nouvelle flamme de Sébastien!

Qui est l'heureuse élue?

Elle s'appelle Pénélope Cordeau et elle est entrepreneure et esthéticienne. Pénélope est d'ailleurs co-propriétaire de la clinique Le Lab Privé à Saint-Hyacinthe et gravite dans le monde de l’esthétique depuis cinq ans.