PHOTOS: Cette actrice d'Indéfendable a mis au monde son premier enfant!

«📷 ton père», dévoile simplement la comédienne sur Instagram, partageant une mignonne photo d'elle avec son bébé dans les bras.

«Voici un petit être de lumière qui m’a été offert en ce 2 mai de tempête de vent de pluie et de quelques flocons. Faut croire qu’elle retient de ses parents. Frédérique Villeneuve soit brillante et belle comme ta mère, époustouflante comme ta sœur et essaye de pas ressembler à ton père», ajoute son papa, visiblement comblé par l'arrivée de cette petite boule de bonheur dans sa vie.