Phoenix : 8 grands moments de Charlotte Cardin en spectacle

Charlotte Cardin est une des figures marquantes de la musique et il faut garder un œil sur elle, parce qu’elle a un avenir d’étoile filante devant elle.



Sa musique est extraordinaire tout comme sa voix et en spectacle, elle sait envouter la foule. Voici d’ailleurs pour vous 8 moments captés durant son spectacle Phoenix depuis le début de sa tournée. Découvrez les photos dans la vidéo ci-dessus.



On est d’abord complètement fans de cette photo prise lors d’un solo de guitare par la star aux multiples talents. Concentrée sur son instrument, elle est vraiment dans son élément !



On adore aussi celles-là captées au MTELUS de Montréal (une des 13 représentations à gichet fermé à cet endroit!!). Devant une salle pleine, elle avait conquis ses fans !



C’est ensuite un court, mais électrisant extrait que la star avait partagé, confirmant que le visuel n’a pas été laissé de côté dans son spectacle.



Coup d’œil maintenant sur ce cliché croqué alors qu’elle prenait un selfie avec des admirateurs d’Istanbul ! Ça illustre bien la relation privilégiée qu’elle entretient avec ses fans.



Toujours lors de sa tournée à l’étranger, Charlotte Cardin avait été prise en photo à Lille, en France. Vêtue d’un grand chandail, s’imprégnant de son émotion, elle est magnifique !



En voici trois sorties d’un concert donné à New York, moment qu’elle a qualifié de rêve. On est pas mal certains que pour les gens sur place aussi, ç’a été un rêve.



On se rappelle maintenant un événement qui a captivé les gens… de la maison : son livestream qui a réuni plus de 15 000 personnes en ligne pour son concert virtuel.



Et on termine avec une photo d’elle durant sa performance aux Juno, événement qui lui a permis de confirmer sa popularité. Elle y a effectivement raflé de nombreux prix dont album de l’année et choix du public.

Vous aimerez aussi: