Philippe Lapeyrie vend sa maison style autrichien au bord de l'eau de Lac-Beauport

La demeure, qui comprend quatre chambres et deux salles de bain, bénéficie d'un superficie de 11 784 pieds carrés.

«Au Luzern, voici une résidence d'exception d'appellation protégée de la Vallée Autrichienne. Se comparant à un véritable grand cru. À la fois élégante, boisée, pure et d'une grande noblesse. Les spécialistes seront confondus. Au premier niveau, elle propose 3 chambres et deux accès extérieurs. Son rez-de-chaussée souple offrant espace, convivialité et luxe. Son extérieur généreux offre intimité, accès à la Rivière Jaune, ainsi qu'une piscine creusée de plus de 30 pieds. Garage chauffé et isolé. Aucun arrière-goût, elle frôle la perfection. 4 chambres, 2 salles de bains et tellement plus.»

Une grande piscine creusée est aussi installée sur la propriété, de quoi vous occuper pendant les chaudes journées d'été prochaines!