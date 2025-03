Cet humoriste que vous aimez est le prochain invité d'En direct de l'univers

Son approche intellectuelle et son autodérision lui ont permis de conquérir un large public. Son talent a été reconnu l’an dernier lorsqu’il a remporté deux prix aux Olivier: Spectacle d’humour de l’année et Auteur de l’année/spectacle d’humour.

Pour souligner son parcours et explorer son univers musical, plusieurs personnalités pourraient se joindre à la fête. Parmi elles, ses proches amis Élise Guilbault, Adib Alkhalidey et Thomas Levac, avec qui il partage le populaire balado Deux Princes.

On peut aussi s’attendre à voir quelques-uns de ses collègues des émissions Like Moi! et Splendeur et influence venir saluer son talent et son parcours.

Sa conjointe, Sabrina, pourrait aussi être de la partie pour un moment touchant au fil de l’émission.