Patrice Bélanger annonce son nouveau projet d'animation

Formidable nouvelle pour les fans de Patrice Bélanger!

Le 107.3 Rouge est fier d’annoncer l’arrivée du populaire animateur dans l’équipe de La gang du matin dès le 21 août prochain aux côtés de Marie-Josée Gauvin et Pierre-François Legendre.

L'animateur de Survivor Québec révèle dans un communiqué : « Je savais que j’aimais la radio, mais cette pause d’un an m’a permis de réaliser à quel point ça me manquait. Je suis stimulé au plus haut point de me joindre à la pétillante Marie-Josée Gauvin et au surprenant Pierre-Francois Legendre, des gens que j’estime et que je respecte énormément. Pour ceux qui se poseraient la question : mes boys n’ont pas trippé tant que ça que je sois à la maison le matin finalement (rires). »

Voyez la grande annonce sur les ondes de Rouge ci-dessous (cliquez ici pour voir la publication) :