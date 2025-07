Le phare du Cap-Alright aux Îles-de-la-Madeleine mis en vente: Julie Snyder espère une solution locale

Cette possibilité soulève l’inquiétude: « On imagine facilement quelqu’un qui se construit un manoir et qui a un phare traditionnel comme décoration », s’alarme Serge Rousseau, président de la Corporation pour la sauvegarde du patrimoine des Îles. Pour lui, comme pour plusieurs autres Madelinots, ce lieu doit rester accessible et préservé.

Julie Snyder, qui dit avoir « tenu ce phare à bout de bras » pendant plus d’une décennie, ne se départit pas de la propriété de gaieté de cœur. Tombée amoureuse des Îles lors d’un voyage en 2010, elle avait acheté le phare en 2012 pour empêcher sa disparition. Elle affirme avoir investi énormément de temps, d’énergie et de ressources dans sa restauration, allant jusqu’à rénover le bâtiment de fond en comble: peinture, solage, escaliers, rampe, électricité, bardeaux... tout y est passé. Et pendant toutes ces années, elle a permis au public d’y accéder librement. Mais aujourd’hui, elle admet ne plus avoir les moyens de l’entretenir, confie-t-elle à La Presse.

Face à l’émotion suscitée par cette mise en vente, des voix se sont rapidement élevées pour protéger le site. Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a demandé que la vente soit temporairement suspendue afin de permettre aux acteurs régionaux de trouver une solution viable et durable. Julie Snyder a accepté de ne s’engager avec aucun acheteur pendant deux semaines, le temps d’explorer les options avec la communauté.