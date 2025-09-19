Peter MacLeod révèle avoir vu la carcasse de l’avion qui a coûté la vie à Marie-Soleil Tougas

Début du contenu principal.
Cette semaine, Peter MacLeod a raconté une histoire inusitée à la radio à propos de l’actrice et animatrice Marie-Soleil Tougas qui est décédée tragiquement en août 1997 à Kuujjuaq lors d’un accident d’avion.
Il y a 7 ou 8 ans, l’humoriste a vu lors d’un vol la carcasse de l’avion qui a coûté la vie à Marie-Soleil. La carcasse n’a pas été déplacée à la suite de l’accident.
Écoutez l’histoire complète de Peter juste ici:
«À ce moment-là, je suis à la Baie d’Ungava [et] j’ai un ami qui me dit d’aller essayer cette rivière-là qui est incroyable. Cette rivière-là s’appelle la rivière Mélèze. C’est spécial parce qu’elle est comme entre 2 montagnes. Faique tu cherches ton vent, c’est toujours important de toujours rentrer le vent dans la figure. Il faut que tu descendes dans la montagne pour aller chercher la rivière et amerrir de façon la plus sécuritaire possible», a expliqué Peter.
Au moment de commencer sa descente vers la rivière, son regard voulait constamment aller vers la gauche. Soudainement, il a vu la carcasse de l’avion de Marie-Soleil Tougas. «Elle est encore là, dans la montagne, écrasée», a indiqué l’humoriste.
Ses collègues étaient complètement sous le choc d’apprendre sa découverte. «Tu ne peux pas bin bin sortir ça de là», a-t-il ajouté.
Peter a trouvé que cette scène était vraiment bouleversante même plusieurs années après le décès de Marie-Soleil et de son amoureux Jean-Claude Lauzon.
Le 10 août 1997, l’enfant chérie du petit écran perdait la vie lors d’un accident d’avion, à une centaine de kilomètres de Kuujjuaq, dans le Nord-du-Québec.
Cet accident tragique, qui a enlevé la vie à la comédienne Marie-Soleil Tougas et à son amoureux, le cinéaste Jean-Claude Lauzon, a marqué à jamais la mémoire des Québécois.
Aujourd’hui, on peut découvrir les premières images bouleversantes du nouveau documentaire entourant la vie et la mort de Marie-Soleil Tougas et son conjoint Jean-Claude Lauzon.
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse