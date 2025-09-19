Peter MacLeod révèle avoir vu la carcasse de l’avion qui a coûté la vie à Marie-Soleil Tougas

Cette semaine, Peter MacLeod a raconté une histoire inusitée à la radio à propos de l’actrice et animatrice Marie-Soleil Tougas qui est décédée tragiquement en août 1997 à Kuujjuaq lors d’un accident d’avion.

Il y a 7 ou 8 ans, l’humoriste a vu lors d’un vol la carcasse de l’avion qui a coûté la vie à Marie-Soleil. La carcasse n’a pas été déplacée à la suite de l’accident.