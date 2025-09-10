Peter MacLeod s’ouvre avec sensibilité sur sa malformation

Début du contenu principal.
Peter MacLeod s’est montré très vulnérable à la radio en évoquant sa malformation à la main.
L’humoriste et animateur est né avec une main beaucoup plus petite que l’autre. Lors d’une chronique à Énergie, il a expliqué avoir refusé une opération qui lui aurait permis de reconstruire sa main droite.
Dans un extrait publié sur les réseaux sociaux, Peter raconte qu’à l’âge de 5 ou 6 ans, un chirurgien plasticien lui avait proposé de l’opérer afin de refaire sa main.
«Il dit: "Peter, si tu veux, je pourrais te faire une opération, mais je la ferais plus tard. Là, je séparais ça." Il ditL "un peu plus tard, quand ta main va finir de pousser, tu viens me voir." Pis il dit : " Je pourrais te faire une main pratiquement comme ta main gauche". Et même, je me rappelle, dès mon jeune âge, j'ai refusé.»
Il ajoute que, pour lui, sa différence fait partie intégrante de son identité: «Je me voyais comme si j'avais perdu mon identité.mes parents m'ont appuyé complètement là.»
Il poursuit en expliquant que, pour lui, son côté gauche et son côté droit représentent deux facettes de sa personnalité.
«Tu sais, mon côté gauche c'est le gars fort qui peut, qui va s'en aller devant 12 pitbulls qui s'en viennent à la course sur lui et qui va foncer. Puis, le côté droit, c'est le côté plus sensible, le côté plus humain. Puis, c'était important et j'avais peur, en faisant ça, que je perdrais ce côté-là. Parce qu'il faut être fier d'être fort, mais il faut être fier aussi d'être capable d'être sensible.»
Cliquez ici pour voir l'extrait complet:
Peter MacLeod anime l’émission Midi Fun aux côtés de Pierre Pagé et Marie-Claude Savard, sur les ondes d’Énergie.
Vous aimerez aussi: