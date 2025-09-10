Peter MacLeod s’ouvre avec sensibilité sur sa malformation

Dans un extrait publié sur les réseaux sociaux, Peter raconte qu’à l’âge de 5 ou 6 ans, un chirurgien plasticien lui avait proposé de l’opérer afin de refaire sa main.

«Il dit: "Peter, si tu veux, je pourrais te faire une opération, mais je la ferais plus tard. Là, je séparais ça." Il ditL "un peu plus tard, quand ta main va finir de pousser, tu viens me voir." Pis il dit : " Je pourrais te faire une main pratiquement comme ta main gauche". Et même, je me rappelle, dès mon jeune âge, j'ai refusé.»

Il ajoute que, pour lui, sa différence fait partie intégrante de son identité: «Je me voyais comme si j'avais perdu mon identité.mes parents m'ont appuyé complètement là.»