Penn Badgley de Gossip Girl et sa femme attendent des jumeaux

Penn Badgley, l’inoubliable star de Gossip Girl et détestable de la série You, et sa femme Domino Kirke viennent de faire une annonce qui a secoué leurs fans: leur famille s’agrandit avec l’arrivée de jumeaux!

C’est sur Instagram que Domino Kirke a dévoilé cette nouvelle inattendue: «Bébés #3 et #4 arrivent cet été ! Parlez-moi d'un rebondissement! Des jumeaux spontanés, c'est tout simplement magique!», a-t-elle écrit en légende d’une série d'adorables clichés.