Pedro Pascal ose les shorts ajustés sur le tapis rouge et attire tous les regards

Pedro Pascal a complètement volé la vedette lors du du Met Gala 2023, hier soir, à New York.

La star de la série à succès The Last of Us a atitré tous les regards dans un long manteau rouge Valentino et une chemise assortie sur le tapis rouge de la prestigieuse soirée. Ce qui a attiré l'attention? Ses shorts ajustés qui dévoilaient ses superbes jambes!

Découvrez ci-dessous les clichés du célèbre acteur qui semblait avoir un plaisir fou devant les photographes :