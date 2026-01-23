Qui est la conjointe de Paul Daraîche?

Début du contenu principal.
Paul Daraîche est l'invité de France Beaudoin ce samedi 24 janvier à En direct de l'univers!
Connaissez-vous la femme qui partage la vie du chanteur country depuis des dizaines d'années? Elle se nomme Johanne, et ils sont ensemble depuis 36 ans!
La conjointe de Paul Daraîche est arrivée dans sa vie lorsqu'il jouait dans les bars et traversait une période très sombre. Dès qu'il a rencontré Johanne, il a su qu'elle était comme son «ange gardien».
Johanne Dubois est 17 ans plus jeune que son amoureux, qui aura 79 ans en juin prochain.
Dans le documentaire Paul Daraîche, ma vie country sorti en 2023, le chanteur confiait ceci au sujet de sa relation amoureuse:
«Quand je me suis marié avec Johanne et qu’on a décidé d’avoir d’autres enfants, je me suis dit qu’avec eux, je ne ferais pas pareil. Ils m’ont suivi depuis leur naissance et Johanne aussi. Trente-trois ans plus tard, on est encore ensemble, on vit ensemble et on travaille ensemble».
En 2019, l'artiste révélait avoir écrit une chanson en l'honneur de sa douce. Il s'agit de la pièce Tu étais là.
«J'ai écrit paroles et musique de la chanson 'Tu étais là' en l'honneur de ma charmante épouse Johanne. Elle est venue me chercher en enfer pour me ramener à la lumière pendant la période la plus sombre de ma carrière, il y a de cela 30 ans. Elle est toujours à mes côtés aujourd'hui. Merci mon amour», déclarait Paul Daraîche au moment de dévoiler la composition originale.
Vous pouvez écouter la chanson dans la vidéo ci-dessous:
Paul Daraîche est père de quatre enfants: Mathieu, Katia, Émilie et Dan.
À part Mathieu, tout le monde a suivi ses traces dans le monde de la musique. Nous avons entre autres vu Dan à La Voix.
On pourra découvrir le En direct de l'univers de Paul Daraîche ce samedi 24 janvier 2026 dès 19h à ICI Télé.