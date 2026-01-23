Qui est la conjointe de Paul Daraîche?

Paul Daraîche est l'invité de France Beaudoin ce samedi 24 janvier à En direct de l'univers!

Connaissez-vous la femme qui partage la vie du chanteur country depuis des dizaines d'années? Elle se nomme Johanne, et ils sont ensemble depuis 36 ans!

La conjointe de Paul Daraîche est arrivée dans sa vie lorsqu'il jouait dans les bars et traversait une période très sombre. Dès qu'il a rencontré Johanne, il a su qu'elle était comme son «ange gardien».