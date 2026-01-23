Voyez de superbes photos de Paul Daraîche avec ses enfants

Début du contenu principal.
La vedette d'En direct de l'univers cette semaine, Paul Daraîche, est l'heureux papa de quatre enfants!
Le chanteur country est père de Mathieu et Katia, les aînés, et d'Émilie et Dan, nés de sa relation avec sa femme Johanne.
Trois des enfants ont suivi les traces de Paul Daraîche dans le milieu musical.
Nous avons entre autres vu Dan Daraîche à La Voix. Il a fait partie de l'édition 2024 dans l'équipe de Mario Pelchat.
Émilie Daraîche, de son côté, est également chanteuse country.
Elle compte deux albums solo à son actif. Comme sa soeur Katia et son frère Dan, elle accompagne son père Paul Daraîche sur scène en tournée.
Katia Daraîche, de son côté, a hérité du talent musical de son célèbre papa.
En 2018, la jeune femme aveugle a enregistré le duo Cœur ouvert, yeux fermés, en duo avec Paul Daraîche. En plus d'être chanteuse, elle est animtrice sur les ondes d'une radio country.
En terminant, Mathieu Daraîche a préféré évoluer à l'ombre des caméras.
Nous souhaitons une fabuleuse fin de semaine à toute la famille Daraîche avec cet épisode d'En direct de l'univers qui s'annonce riche en émotion!
Paul Daraîche est l'invité de France Beaudoin ce samedi 24 janvier à En direct de l'univers!
Connaissez-vous la femme qui partage la vie du chanteur country depuis des dizaines d'années? Elle se nomme Johanne, et ils sont ensemble depuis 36 ans!
La conjointe de Paul Daraîche est arrivée dans sa vie lorsqu'il jouait dans les bars et traversait une période très sombre...
Vous aimerez aussi: