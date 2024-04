Paul Arcand dévoile son nouveau projet

En plus de sa contribution écrite, Arcand continuera de nourrir les auditeurs avec sa revue de presse commentée, un exercice qu’il maîtrise depuis des années et qu'il proposera désormais sur les plateformes de La Presse et de Cogeco.

Ces segments, actuellement diffusés à 5 h 30 sur le 98,5 FM, feront partie de sa routine matinale et permettront à Arcand de maintenir un lien direct avec son public.