Big Brother Célébrités: Patsy Gallant sort sa voix et fait vibrer la maison

Patsy Gallant a intégré la grande maison de Big Brother Célébrités et chaque minute qu'elle y passe est un plaisir visuel et auditif.

La première semaine de Patsy Gallant dans la populaire téléréalité a en effet été parsemée de moments drôles, cocasses et authentiques. On a adoré celui où elle chante accompagnée de Dave Morgan à la guitare.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

C'était un moment magique et hilarant. On a adoré les voir assis autour de la grande table, les deux essayant de se suivre. On a pu voir une Patsy assez directive et un Dave bien amusé et très bon joueur.