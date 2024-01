Patsy, ce que les gens en pensent

Notre Patsy Gallant nationale a fait son entrée, remarquée, dans la grande maison de Big Brother Célébrités et on se pose déjà des questions sur sa stratégie qui pourrait tous nous surprendre.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, la reine du disco québécois se retrouve dans une téléréalité à l'âge de 75 ans et elle est déjà le coup de cœur de plusieurs. Sa bonne humeur, son humour et sa transparence font d'elle une candidate parfaite pour nous les téléspectateurs et on aimerait déjà la voir rester jusqu'à la fin.

Par contre, selon Jean-Thomas Jobin, le premier gagnant de l'émission, l'alliance de la chanteuse avec Bastos, aurait peu de chance de se frayer un chemin vers la finale. L'habitué des téléréalités françaises serait peut-être trop en retrait et Patsy Gallant peut-être trop honnête. On leur souhaite de trouver une stratégie qui fonctionne assez rapidement puisque Bastos est déjà la cible de la maison.



On peut suivre les 16 célébrités du dimanche au jeudi 18h30 sur Noovo et noovo.ca.

