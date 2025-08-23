Patrick Laperrière, «l’ébéniste des stars», poursuivi pour 500 000 $

Il s’est fait connaître pour son humour, son talent et sa passion du bois, que ce soit à la télé avec Les bricoleurs du dimanche ou sur Netflix dans Making Fun... Mais aujourd’hui, Patrick Laperrière, alias Pat Lap, traverse une épreuve bien difficile!

À 46 ans, celui qu’on surnomme «l’ébéniste des stars» fait face à une poursuite de 500 000 $ déposée par son ancien employeur, Lee Valley Tools, une entreprise canadienne spécialisée dans les outils et accessoires de travail du bois et du jardinage.

« Ça me pourrit la vie », a confié Patrick Laperrière au Journal de Montréal.