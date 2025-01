Patrick Labbé et Virginie Ranger-Beauregard: première entrevue depuis leur départ de STAT

Virginie a expliqué que pour le personnel hospitalier, il est fréquent de découvrir des fragments de l’histoire des patients, puis de ne plus jamais en entendre parler.

Delphine Martin (Virginie Ranger-Beauregard) et Philippe Dupéré (Patrick Labbé) sont décédés des suites de l’agression de Steve Jolicoeur (Marc Beaupré). Delphine a subi une embolie pulmonaire et n’a pas reçu l’aide nécessaire, et Philippe a été tué par Steve, qui était en pleine crise de psychose.

Cet épisode marque un tournant dans la troisième saison de STAT.