Patrick Groulx avait un message pour sa blonde, Chéli Sauvé-Castonguay

Le but était oui, de revivre cette époque magique ; mais aussi et SURTOUT de mettre à l’honneur des artistes lumineux qu’on adore!



On y a entre autres vu et entendu L’Isle, Naomi et Soran pour ne nommer qu’eux. Pour voir ou revoir ce rendez-vous musical, rendez-vous sur Noovo.ca.

