Patricia Paquin et son ex Mathieu Graton révèlent leur nouveau projet!

«On se fait souvent demander, Mathieu et moi, de faire des conférences sur l'autisme : comment agencer la vie familiale, le travail, l'aspect culturel. Alors on a décidé de joindre nos deux versions en un spectacle.»

Les ex-conjoints vont donc partir en tournée à travers le Québec avec ce projet. On leur souhaite un grand succès avec ce spectacle visant à donner des outils et à sensibiliser la population à la cause de l’autisme.