Patrice Bélanger se transforme en travailleur de la construction et c’est hilarant

L’animateur de Survivor Québec a pris soin de changer sa voix et même de se donner une attitude complètement à l’inverse de la sienne pour bien faire croire à son personnage. Il est même allé jusqu’à faire semblant de cracher au sol. Crachat qui avait l’air plutôt réel.

On a aussi vu le comédien prendre une petite débarque en voulant s’asseoir sur sa chaise. On peut dire que ce moment était particulièrement drôle.

C’est après avoir utilisé une boîte de plastique comme faux outil pour arranger un peu tout dans le studio que Patrice Bélanger a décidé de faire un retour sur sa chaise mais cette fois-ci, pour ajuster la caméra fixée au plafond.

L’épopée burlesque a tenu toute l’équipe en haleine et on comprend pourquoi. On lève notre casque de construction à Patrice Bélanger et ses talents de comédien!

