Patrice Bélanger retrouve la gang de Survivor Québec, voyez les photos!

En légende de sa publication, Patrice Bélanger a écrit : « Retrouver ces personnes si spéciales et précieuses sur un autre sable que celui des plages des Philippines fût un grand grand bonheur!🤩

Des êtres humains parfois divisés dans le jeu, mais assurément tissés serrés dans la vie! Vraiment inspirant à voir et côtoyer!

Merci encore à vous toutes et tous pour la spectaculaire saison de @survivor.quebec!🔥

Et @isabelle.survivorqc -et ta famille, merci pour l’hospitalité, et merci de nous avoir inclus, @jean_thomas_jobin et moi, au forfait de tes invitations!😊 T’as pas idée à quel point ça m’a fait plaisir et du bien! J’aurais continué à jaser des heures!😄

Ah oui, pour celles et ceux qui se demanderaient: oui, nous avons gagné le tournoi de volley! 🏐🏆😂 »

On adore cette belle gang!

Ils nous ont tous et toutes fait vivre de grands moments de télévision remplis d'émotions et c'est très beau de les voir à nouveau réunis.